برعاية أمير منطقة عسير : محافظ محايل ” المتحمي” يدشن برامج وفعاليات مهرجان محايل وشارع الشهداء

يدشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مساء غد ” الخميس ” برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ وشارع الشهداء , والذي يأتي برعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد حفظه الله وذلك بحضوروبمشاركة قيادة المنطقة الجنوبية، وإدارة قوة الأمن الخاصة بمنطقة عسير. والذي يأتي ضمن فعاليات وبرامج مهرجان محايل أدفأ للعام الحالي ، واوضح محافظ محايل محمد المتحمي فكرة الشارع جاءت إثر أقامة شارع للفن بمدينة أبها خلال مهرجان صيف أبها العام الماضي ، وحقق شارع الفن حضورآ لافتا ، وشهد فعاليات مختلفه ، أشتملت على الرسم والفنون التشكلية وغيرها. مضيفآ أن فكرة شارع الشهداء جاءت كتكريم لأسر وأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ، حيث قدمت محافظة محايل والمراكز التابعه لها وبحسب الإحصائية الأخيرة التي تسلمتها اللجنة التنفيذية نحو 81 شهيدآ ، والشارع سيحتوي على عدد من صور الشهداء والسيرة الذاتية لكل شهيد ، فضلآ عن فعاليات مختلفة ومتنوعه سيشهدها الشارع هذا العام حيث سيشارك عدد من الفنانين التشكيلين والفوتوجرافيين ضمن فعاليات الشارع وأيضا سيشهد الشارع مشاركة الجالية السودانية التي ستشارك بمعرضين فوتوجرافي وآخر تشكيلي، وفقرات تراثية، وأمسية شعبية. مبينا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لشارع الشهداء مكونه من أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقه من لجنة التنمية السياحية ، حيث قامت بتجهيز وتهيئة الموقع الذي سيكون قريب من مهرجان التسوق .مؤكدآ أن الشارع أسهمت في تنفيذه بلدية المحافظة، وبمشاركة قيادة المنطقة الجنوبية، وإدارة قوة الأمن الخاصة بمنطقة عسير.

إلى ذلك أوضح أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يحي بن محمد العاصمي أن الحفل سيشتمل على القرآن الكريم .

وكلمة اللجنة الفرعية للجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل (نائب رئيس اللجنه ) .برومو عن فعاليات مهرجان محايل أدفأ 1438هـ ، فلم الشهداء .( لن ننساكم ) . التكريم ثم الأوبريت .والألعاب النارية بمصاحبة ( شيلة قمة الوطن ) للشاعر علي السالمي .