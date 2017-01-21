بالفيديو جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة تكرم الفقراء احياءا و امواتا

جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عمل مجتمعي وانساني تعنى بالاسر الفقيرة والمحتاجة وذلك ضمن رؤيتها التي تسعى للريادة في الأعمال الخيرية والتطوعية وأن تكـــون مــرجعاً للمعلومات والأبحاث التخصصية وذلك بتطبيق نظم الجودة الشاملة

ومن خلال عملهم على أرض الواقع حاولنا في تقريرنا تسليط الضوء على أهم مشاريع الجمعية ومنها

المشروع الرئيسي للجمعية

مشروع إكرام الأموات الخيري

“ إكرام ” مشروع إنساني يقوم بإكرام الأموات من بلوغ التراق وحتى إهالة التراب “ نقل, غسل , تكفين , دفن ” لوجه الله تعالى .

بناء وصيانة وتشغيل وإدارة الأوقاف والأربطة والمقابر وشؤون الموتى والدور الإجتماعية والمراكز الحضارية والترفيهية.

أهداف إكرام :

تحمل الجهد والعناء عن أهل الميت ومشاركتهم في مصابهم والتخفيف عنهم

تدريب وتأهيل العاملين بمغاسل الأموات الخيرية للقيام بالغُسل حسب السنة المطهرة.

الرقابة على تطبيق مغاسل الأموات الخيرية للآليات و الإجراءات النظامية والشرعية

توجيه وتنظيم جمع التبرعات للصرف على هذا المشروع الخيري.

تطوير العمل في المغاسل للارتقاء لسماحة ديننا الحنيف

ومن خلال مشروع اكرام الفقراء

تساهم الجمعية بشكل ملموسة في الجانب الخيري والمجتمعي بكوادار متميزة تعمل في خدمة المجتمع والأسر الفقيرة والمحتاجة .

من خلال برامجها

السلة الغذائية وكفالة أرملة وبرنامج الكسوة باستقبال الملابس الجديدة وكفالة يتيم وهدية اليتيم والأجهزة المنزلية والحقيبة المدرسة برنامج العودة للمدارس ..

كما هناك برامج خاصة ومتميزة تقوم بها الجمعية

من خلال برنامج فرحي الخاص بتجهيز العرائس من يتيمات وفقراء وذلك بتجهيز العروس كامل من دبش وفستان الفرح وغيرها ..

والجمعية فرعها فرعها الرئيسي بجدة

الرقم الموحد

9200 01543

تلفون

012 613 3779

فاكس

012 614 3161

جوال

050 054 7651

فرع مكه

٠٠٩٦٦١٢٥٩٧١٦٣٣

ارقام الحسابات

سامبا 0124496989

الاهلي12254451000110

الراجحي 376608010409999