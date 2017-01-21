 بالفيديو جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة تكرم الفقراء احياءا و امواتا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة تكرم الفقراء احياءا و امواتا

المناطق _عادل الزهراني
جمعية  أصدقاء المجتمع  الخيرية  بمنطقة مكة المكرمة عمل مجتمعي وانساني تعنى بالاسر الفقيرة والمحتاجة وذلك ضمن رؤيتها التي تسعى للريادة في الأعمال الخيرية والتطوعية وأن تكـــون مــرجعاً للمعلومات والأبحاث التخصصية وذلك بتطبيق نظم الجودة الشاملة

ومن خلال  عملهم  على  أرض  الواقع  حاولنا  في  تقريرنا  تسليط الضوء على أهم مشاريع الجمعية  ومنها
المشروع الرئيسي للجمعية
مشروع  إكرام  الأموات  الخيري

“ إكرام ” مشروع إنساني يقوم بإكرام الأموات من بلوغ التراق وحتى إهالة التراب “ نقل, غسل , تكفين , دفن ” لوجه الله تعالى .
بناء وصيانة وتشغيل وإدارة الأوقاف والأربطة والمقابر وشؤون الموتى والدور الإجتماعية والمراكز الحضارية والترفيهية.

أهداف إكرام :

تحمل الجهد والعناء عن أهل الميت ومشاركتهم في مصابهم والتخفيف عنهم

تدريب وتأهيل العاملين بمغاسل الأموات الخيرية للقيام بالغُسل حسب السنة المطهرة.

الرقابة على تطبيق مغاسل الأموات الخيرية للآليات و الإجراءات النظامية والشرعية

توجيه وتنظيم جمع التبرعات للصرف على هذا المشروع الخيري.

تطوير العمل في المغاسل للارتقاء لسماحة ديننا الحنيف

ومن خلال مشروع اكرام الفقراء

تساهم الجمعية بشكل ملموسة  في  الجانب  الخيري  والمجتمعي  بكوادار  متميزة تعمل  في  خدمة  المجتمع  والأسر  الفقيرة  والمحتاجة  .
من خلال برامجها
السلة  الغذائية  وكفالة  أرملة  وبرنامج  الكسوة  باستقبال  الملابس  الجديدة  وكفالة  يتيم  وهدية  اليتيم  والأجهزة  المنزلية  والحقيبة  المدرسة  برنامج  العودة  للمدارس  ..

كما  هناك  برامج  خاصة  ومتميزة  تقوم  بها  الجمعية

من خلال برنامج فرحي الخاص بتجهيز العرائس من يتيمات وفقراء وذلك بتجهيز  العروس كامل من دبش وفستان الفرح وغيرها ..

والجمعية فرعها فرعها الرئيسي بجدة
الرقم الموحد
9200 01543
تلفون
012 613 3779
فاكس
012 614 3161
جوال
050 054 7651

فرع مكه
٠٠٩٦٦١٢٥٩٧١٦٣٣

ارقام الحسابات
سامبا 0124496989
الاهلي12254451000110
الراجحي 376608010409999

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