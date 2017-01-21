لافروف يلتقي وفداً من المعارضة السورية الجمعة في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو، الجمعة، معارضين سوريين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي تحدث عنه عدد من المعارضين السوريين أمس الثلاثاء، على خلفية انتهاء مفاوضات السلام التي جرت في العاصمة الكازاخية، أستانة، على مدار يومين.

وكان المتحدث الرسمي باسم “الجيش السوري الحر” ومستشار وفد المعارضة المشارك في مفاوضات أستانة، أسامة أبو زيد قد قال إن “مجموعته قدمت مقترحات لروسيا بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار” وأعرب عن استعداد وفد الفصائل السورية للاستمرار بالمشاركة في المفاوضات حال تمديدها من قبل الدول الضامنة، أي روسيا وإيران وتركيا.

فيما وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اجتماع أستانة بالـ”ناجح” كونه مهد الطريق لجولة المفاوضات التالية بين الحكومة والمعارضة في جنيف 8 فبراير/ شباط المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيان الختامي لمباحثات أستانة حول سوريا، إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين.