أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله بن عبيدالله بن جويبر السواط مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاما للجنة الإشرافية العليا .

الجدير بالذكر أن “السواط” حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وأمين عام مجلس التنمية للسياحة وعضو بالمجلس البلدي، وعضو اللجنة الفنية للتطوير، وقد شارك في الكثير من اللجان الداخلية والخارجية وله خبر أكثر من 26 عام في العمل الإداري والقيادي

ويعد من الكفاءات الوطنية والإدارية الرائدة والنشطة بالمحافظة .