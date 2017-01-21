 “السواط” مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاما للجنة الإشرافية العليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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“السواط” مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاما للجنة الإشرافية العليا

“السواط” مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاما للجنة الإشرافية العليا
المناطق _عادل الزهراني
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله بن عبيدالله بن جويبر السواط مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاما للجنة الإشرافية العليا .

الجدير بالذكر أن “السواط” حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وأمين عام مجلس التنمية للسياحة وعضو بالمجلس البلدي، وعضو اللجنة الفنية للتطوير، وقد شارك في الكثير من اللجان الداخلية والخارجية وله خبر أكثر من 26 عام في العمل الإداري والقيادي
ويعد من  الكفاءات الوطنية والإدارية الرائدة والنشطة بالمحافظة .

صحيفة المناطق تتقدم للسواط بالتهنئة وتتمنى له التوفيق.

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