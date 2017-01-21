انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي

انطلقت اليوم منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته الرابعة، بمشاركة 260 جواداً، يمثلون 15 دولة، وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة بمزرعة الخالدية .

وكانت الانطلاقة في الساعة 11 صباحاً عبر تصفيات فئة المهرات , حيث كانت البداية مع المهرات أعمار سنة (1A)، ونالت من خلالها المهرة “غدير ايه ام “من مربط عجمان المركز الأول، وحلت في المركز الثاني “مليكة العناية “لمربط عناية، وظفرت المهرة “هيفاء فارس” لمربط فارس بالمركز الثالث، وقام صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن سعود بتتويج الفائزين في هذه الفئة.

وفي الفئة الثانية مهرات عمر سنة (1B) حققت المهرة “نجد المعود” لمربط المعود المركز الأول، ونالت “لولوة الصواري” من مربط الصواري المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث “جاذبة عذبه “لمربط عذبة، وقام الشيخ حمد الخالد الصباح من دولة الكويت بتتويج الملاك الفائزين في هذا الفئة.

وفي الفئة الثالثة والمخصصة للمهرات أعمار سنة (1C) ظفرت المهرة “بدوية المعود” لمربط المعود بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة “اباء عذبة” لمربط عذبة، وحلت ثالثاًً “هيفاء أد “لمربط السكب، وتوج الفائزين في هذه الفئة خالد السيد وفي الفئة الرابعة المخصصة لمهرات أعمار سنتين (2A) نالت المهرة “ميار الرابعة” لمربط المعود المركز الأول، وحلت في المركز الثاني “نادرين ال صمع “للمالك سعد التويجري، وجاءت المهرة “ساتين ل ن ج “لمربط اللنجاوي في المركز الثالث، وتوج الفائزين بهذه الفئة مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية صالح الخليفي.

وفي الفئة الخامسة مهرات أعمار سنتين (2B) نالت المهرة” نوفا اي ام “لمربط الأصول المركز الأول، وحلت في المركز الثاني “مزون العرب” لمربط العرب، وظفرت المهرة “ملاك النواصي “لمربط النواصي بالمركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سلطان بن عبدالعزيز بتتويج الفائزين في هذه الفئة.

وتوجت المهرة “هاجر المعود “لمربط المعود بالمركز الأول في شوط المهرات أعمار 3 سنوات(3A)، وحلت المهرة “ اجا كاريرا “لمربط عجمان في المرتبة الثانية، وظفرت المهرة “أس اف غزله” لمربط الصفرات بالمركز الثالث، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز بتتويج الملاك الفائزين بألقاب هذه الفئة.

وتوج صاحب السمو الملكي المير فهد بن خالد بن سلطان الملاك الفائزين في الشوط السابع والخاص بفئة المهرات والتي ظفرت من خلالها المهرة “بورهاني شريفة” لمربط المعود بالمركز الأول بعد أن احتكمت مع المهرة “كارمن الخالد” لمربط الخالد “التي نالت المركز الثاني إلى جولة إعادة بعد تساويهما بالنقاط ما اضطر الحكام إلى إعادتهما من جديد وجاءت “ملكة الملوك” لمربط الخشاب من دولة الكويت في المركز الثالث.

وفي افتتاح تصفيات فئة الأمهار أعمار سنة (4A) توج المهر “رعد السيد” لمربط السيد بالمركز الأول، وحل ثانياً المهر “اسير الطرف” لمربط الطرف، وجاء ثالثاً “شامخ ايه ام “لمربط المحمدية.

وفي الفئة الثانية للأمهار أعمار سنة (4B) حقق المركز الأول المهر “جنرال” لمربط المعود، وحل ثانياً المهر “وافي الراجحية” لمربط الراجحية، وظفر مربط المسرة بالمركز الثالث عبر المهر “ورد المعود”، وقام بتكريم الفائزين بهذه الفئة صاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد.

وقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز بافتتاح معرض الفن التشكيلي الذي يقيمه الفنان التشكيلي ناصر الضبيحي، واستمع سموه لشرح موسع من ناصر الصبيحي عن المعرض الذي سيشهد غداً إقامة ورشة عمل يقيمها الفنان علي المعمار، ويشارك بها نخبة من الفنانيين التشكيليين السعوديين.