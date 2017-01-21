 تراحم : الدعم الاجتماعي والتشجيع لأبناء الأسر هو أحد أنشطة اللجنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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تراحم : الدعم الاجتماعي والتشجيع لأبناء الأسر هو أحد أنشطة اللجنة

تراحم : الدعم الاجتماعي والتشجيع لأبناء الأسر هو أحد أنشطة اللجنة
المناطق - تبوك - علي العميري
 احتفلت لجنة تراحم تبوك ممثلة في قسمها النسائي  بأبناء وبنات الأسر المستفيدة من برامج اللجنة وذلك بمشاركة مقهى حكاوينا
ويهدف هذا الاحتفال الذي شاركت فيه العديد من الأسر إلى دعم هذه الشريحة المهمة وتحفيزهم على التفوق العلمي.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والجوائز على الطلبة والطالبات تكريما لهم على تفوقهم وسط تفاعل الأسر المشاركة.
وبهذه المناسبة أكدت رئيسة القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بتبوك الأستاذة دينا الغريض أن الدعم  الاجتماعي والتشجيع لأبناء أسر من غاب عنهم عائلهم هو أحد أنشطة  اللجنة ، وأضافت أن إدخال البهجة والفرحة على قلوب  اطفال غاب عنهم معيلهم ماهو إلا عمل عظيم نحتسب فيه الأجر عند الله  ، كما أن هذا الاحتفال يعد حافزا وتشجيعا لأبناء هذه الأسر في الاستمرار في التفوق في مسيرتهم  التعليمية.

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