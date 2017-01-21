بعد هجمات شمعون.. #أبشر يطمئن العملاء عبر sms: نظامكم لم يُخترق

تلقّى عملاء نظام (أبشر) مساء أمس، الأربعاء، رسالةً على هواتفهم تؤكّد عدم تعرّض نظامهم لأي اختراقات إلكترونية.

وكانت نص الرسالة: “عزيزنا عميل (أبشر)، نظامكم لم يتعرّض لأي اختراقات إلكترونية، ولله الحمد”.

وكانت بعض مؤسسات المملكة قد تعرّضت لهجمات شرسة من فيروس “شمعون 2”.

وتعرضت بعض الوزارات والمؤسسات في المملكة لهجوم خطير من فيروس شمعون الإلكتروني تسبب في خلل للأنظمة وتضرر لبعض البيانات.

وكان فيروس شمعون قد هاجم من قبل شركات عالمية في أمريكا وأوروبا مما استدعى خبراء تكنولوجيا المعلومات لإطلاق صيحات الحذر والاحتراس وتجنب فتح الرسائل المجهولة لتجنب الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

ودخل فيروس مدمّر إلى عشرات آلاف الكمبيوترات في الشرق الأوسط في عام 2012.

وتفيد شركات حماية أمريكية بأن النسخة الثانية من فيروس شمعون أو ما يعرف بـ “شمعون 2” عادت مجدداً لمهاجمة الأجهزة في المملكة والمنطقة العربية.

وحذرت كل من شركات “كراود سترايك”، “بالو ألتو”، “سيمنتك” من أن هجمات عبر هذا الفيروس حصلت في منتصف نوفمبر الفائت بدون أن تحدد مكاناً معيناً للضحايا، إلا أنها قالت إن عدداً من البرمجيات الخبيثة دخل إلى حواسيب في السعودية يوم الخميس 17 نوفمبر الماضي.

ومن الشركات العالمية التي هاجمها فيروس شمعون “شيلدون أديلسون ساندز” واستديوهات “سوني”