 انطلاق عملية تحرير أكبر معسكرات الجيش اليمني في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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انطلاق عملية تحرير أكبر معسكرات الجيش اليمني في تعز

انطلاق عملية تحرير أكبر معسكرات الجيش اليمني في تعز
المناطق - وكالات

أعلنت القوات اليمنية المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي عملية استعادة معسكر خالد ابن الوليد، أكبر المعسكرات في مدينة تعز اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الجنوبية وطيران التحالف العربي بدأت عملية استعادة معسكر خالد ابن الوليد في مدينة تعز الواقعة بين ميناء المخا وبلدة البرح غرب تعز.

ويقع المعسكر بين تلال جبلية متوسطاً ثلاث بلدات ريفية هي الخوخة والوازعية والمخا، والسيطرة عليه تعني انهياراً تاماً للميليشيات في غرب تعز.

وقال جعفر عاتق، من المركز الإعلامي لجبهة باب المندب إن “معسكر خالد ابن الوليد من أهم المعسكرات التي سيطر عليها الانقلابيون، حيث تستميت الميليشيات بالدفاع عن المعسكر لما يمثله لها من أهمية استراتيجية، فهو قاعدة انطلاق لعملياتها باتجاه المخا غرباً والوازعية جنوباً ومقبنة شرقاً”.

وعن الأهمية الاستراتيجية لمعسكر خالد ابن الوليد، أكد جعفر عاتق أن الأهمية الاستراتيجية للمعسكر تكمن في كونه يقع بمنتصف الطريق ما بين مدينة تعز والمخا، وبالسيطرة على المعسكر ستتمكن القوات الجنوبية من قطع طريق تموين الميليشيات إلى مدينة تعز، إضافة إلى كون المعسكر يحوي مخازن ذخيرة وصواريخ بالستية ومنصات لإطلاق الصواريخ.

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