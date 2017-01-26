 شاهد .. مقاتلة F.15-SA السعودية وقدراتها الفتاكة أثناء الاشتباكات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد .. مقاتلة F.15-SA السعودية وقدراتها الفتاكة أثناء الاشتباكات الجوية

المناطق - وكالات

دشنت القوات الجوية الملكية مقاتلة F.15-SA المتطورة ضمن منظومتها الجوية القتالية، وذلك في إطار خططها لتحديث أسطولها من المقاتلات، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من قدرات وجاهزية مقاتلات المملكة.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1.875 ميل في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال إلى 1.840 كيلومتر، وتتمتع طائرة النسر المقاتل بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى سـنة 2025.

كما أن للطائرة قمرتين، وتبلغ أقصى سرعة لها 1.875 ميل في الساعة. يصل طولها لـ19.44 متر، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 5.6م، وبوزن يصل لـ17.101 كلغ.

أما التصميم فيمنحها قدرات جديدة دون التخلي عن قدرات فتاكة أثناء الاشتباكات الجوية، إضافة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو.

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