 غارات جوية على مواقع الانقلابيين في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. قطار يقسم شاحنة إلى نصفين المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون” احذر.. لا خصوصية في مواقع التواصل “انت مراقب” شاهد.. موقف محرج “جدا” لعريس في حفل زفافه.. حمل عروسه فسقط بها أرضاً الكويت.. إعدام شيخ من الأسرة الحاكمة لهذا السبب غارات جوية على مواقع الانقلابيين في صنعاء شاهد .. مقاتلة F.15-SA السعودية وقدراتها الفتاكة أثناء الاشتباكات الجوية (فيديو) “ترمب” يلتقي زعيم كوريا الشمالية.. ويعانقه بشدة انطلاق عملية تحرير أكبر معسكرات الجيش اليمني في تعز وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والدخل دراسة: القدرات العقلية لدى النساء تنخفض بعد سن الـ 50 بعد هجمات شمعون.. #أبشر يطمئن العملاء عبر sms: نظامكم لم يُخترق

غارات جوية على مواقع الانقلابيين في صنعاء

غارات جوية على مواقع الانقلابيين في صنعاء
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للمخلوع صالح في صنعاء.

وقال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على الكلية الحربية بمنطقة الروضة شمال العاصمة صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة.

وفي مديرية نهم، 40 كيلومتراً شرق صنعاء، شنت مقاتلات التحالف أكثر من ثمان غارات جوية على جبلي يام وعرامة ومناطق محلي والحرشفه وبران، الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف، ضرباتها الجوية ضد الانقلابيين في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعية البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>