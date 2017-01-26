 الكويت.. إعدام شيخ من الأسرة الحاكمة لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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الكويت.. إعدام شيخ من الأسرة الحاكمة لهذا السبب

الكويت.. إعدام شيخ من الأسرة الحاكمة لهذا السبب
المناطق - وكالات

شهد السجن المركزي صباح الأربعاء، إعدام عدد من المُدانين المتورطين في جرائم قتل ومخدرات، بينهم الشيخ يصل عبد الله الجابر الصباح، الذي أدين بقتل ابن شقيقته الشيخ باسل سالم صباح السالم المبارك الصباح، وفق ما نقلت الصحف الكويتية.

وأوضحت تقارير كويتية أن الجريمة التي تعود إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2010، تسببت في صدمة لدى الرأي العام الكويتي، بما أن القتيل الشيخ باسل ليس سوى ابن شقيقة القاتل، وحفيد أمير الكويت الأسبق، الشيخ سالم الصباح، وابن الشيخ سالم الصباح وزير الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والدفاع، والخارجية الكويتي السابق.

 

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