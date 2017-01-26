المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون”

أكد عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي في الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق المرجان، أن فيروس “شمعون” هو في الأصل أمريكي إسرائيلي اسمه “ستنكث”، أنشئ لضرب أجهزة الطرد المركزي للمفاعلات النووية الإيرانية، وطور بعد ذلك من قبل الميليشيا الإيرانية وتم من خلاله مهاجمة أرامكو في 2012، ووزارة الخارجية السعودية.

وأضاف أن “شمعون 2” هو المطور من “شمعون 1″ ووظيفته سرقة المعلومات وإرسالها للخارج ووظيفة أخرى تدمير السجل الرئيسي للتشغيل، وفقا لـ”عكاظ”.

أما فيروس “الفدية” الذي أعلنت عنه هيئة الاتصالات فهو يؤدي دورا مختلفا فهو يقوم بتشفير جميع البرامج والجهاز ولا يستطيع المستخدم من الحصول على الرقم السري إلا بدفع مقابل ذلك.

ووصف المرجان الهجوم المتكرر على القطاعات السعودية الهجمات الخطرة والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين وتعرض بياناتهم للسرقة، وأن الأمن الالكتروني لا يقل عن الأمن العام، والذي يجب أن تسعى الدولة إلى حمايته بشكل يوازي الحماية الداخلية.