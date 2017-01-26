 المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. قطار يقسم شاحنة إلى نصفين المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون” احذر.. لا خصوصية في مواقع التواصل “انت مراقب” شاهد.. موقف محرج “جدا” لعريس في حفل زفافه.. حمل عروسه فسقط بها أرضاً الكويت.. إعدام شيخ من الأسرة الحاكمة لهذا السبب غارات جوية على مواقع الانقلابيين في صنعاء شاهد .. مقاتلة F.15-SA السعودية وقدراتها الفتاكة أثناء الاشتباكات الجوية (فيديو) “ترمب” يلتقي زعيم كوريا الشمالية.. ويعانقه بشدة انطلاق عملية تحرير أكبر معسكرات الجيش اليمني في تعز وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والدخل دراسة: القدرات العقلية لدى النساء تنخفض بعد سن الـ 50 بعد هجمات شمعون.. #أبشر يطمئن العملاء عبر sms: نظامكم لم يُخترق

المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون”

المرجان: ميليشيا إيرانية وراء هجمات “شمعون”
المناطق - الرياض

أكد عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي في الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق المرجان، أن فيروس “شمعون” هو في الأصل أمريكي إسرائيلي اسمه “ستنكث”، أنشئ لضرب أجهزة الطرد المركزي للمفاعلات النووية الإيرانية، وطور بعد ذلك من قبل الميليشيا الإيرانية وتم من خلاله مهاجمة أرامكو في 2012، ووزارة الخارجية السعودية.

وأضاف أن “شمعون 2” هو المطور من “شمعون 1″ ووظيفته سرقة المعلومات وإرسالها للخارج ووظيفة أخرى تدمير السجل الرئيسي للتشغيل، وفقا لـ”عكاظ”.

أما فيروس “الفدية” الذي أعلنت عنه هيئة الاتصالات فهو يؤدي دورا مختلفا فهو يقوم بتشفير جميع البرامج والجهاز ولا يستطيع المستخدم من الحصول على الرقم السري إلا بدفع مقابل ذلك.

ووصف المرجان الهجوم المتكرر على القطاعات السعودية الهجمات الخطرة والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين وتعرض بياناتهم للسرقة، وأن الأمن الالكتروني لا يقل عن الأمن العام، والذي يجب أن تسعى الدولة إلى حمايته بشكل يوازي الحماية الداخلية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>