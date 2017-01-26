“أمانة جدة” تشرح آلية تشغيل المواقف الخاضعة للرسوم وطريقة الدفع

أعلنت أمانة محافظة جدة تفاصيل آلية تشغيل المواقف الخاضعة للرسوم بعدد من شوارعها، وهو المشروع الذي تسلمته إحدى الشركات المتخصصة، وطريقة الدفع عبر الأجهزة التي وضعت في الشوارع.

وأوضح مدير العلاقات العامة بأمانة جدة محمد البقمي، أن الشركة المشغلة للمشروع وضعت أجهزة الدفع على الشوارع لتسهيل التسديد لمرتادي المنطقة المركزية، مشيراً إلى أن الشركة لها فريق من المتخصصين والفنيين لضمان عمل ومتابعة الأجهزة المتصلة بنظام مركزي عام يرسل إشعارات لفريق الصيانة في حالة وجود عطل أو خلل.

وأضاف البقمي أن الأجهزة موضّح بها آلية الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وبإمكان مرتادي الطريق الدفع بإحدى 3 طرق، وهي: الدفع عن طريق العملة المعدنية، أو الدفع عن طريق الحساب الإلكتروني بإيداع مبلغ بأحد أجهزة الدفع الموزعة على الشوارع، أو الدفع عن طريق تطبيق “موقف”.

وبيّن أن الشركة المشغلة أطلقت رقماً موحداً وهو (920006636) لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم، لافتاً إلى أن المشروع حقق أهدافه بمساهمته بشكل كبير في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ وتقليل الاختناقات المرورية وفسح الطرق أمام المشاة.