مصرع أكثر من 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في الموصل

لقي أكثر من 30 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم بعد تحرير عدد من المناطق بمدينة الموصل العراقية.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت بعد تحرير الرشيدية، وشليخان العليا والسفلى، من دخول أول حياء الموصل ضمن المحور الجنوبي الشرقي، حيث استطاعت بالتعاون مع طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي تكبيد عناصر داعش خسائر في الأرواح والمعدات.

وأضاف البيان أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من عناصر تنظيم داعش وتدمير 6 سيارات مفخخة وكميات من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات دون طيار.