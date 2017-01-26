 ترامب يؤكد: سننشئ مناطق آمنة للاجئين في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يؤكد: سننشئ مناطق آمنة للاجئين في سوريا

ترامب يؤكد: سننشئ مناطق آمنة للاجئين في سوريا
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بلاده ستعمل على إنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا.
وجاءت تأكيدات ترامب بشأن خطته، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، في تصريحات خاصة لقناة “إي بي سي” الأميركية، وذلك بعد ساعات من تكهنات بشأن الأمر ذاته.

وأوضح ترامب أنه “سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا” لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك”.

وأضاف: “أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى”.

وكانت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” تشير إلى أنه من المتوقع أن يأمر الرئيس الأميركي وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة، في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري .

وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع، وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية فوق سوريا.

وتقول المسودة “توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.

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