القبض على النمر الهارب في ينبع

تمكنت الجهات الأمنية في ينبع من القبض على نمر أصاب أهالي “ينبع الصناعية” بالذعر، وهو يتجول في أحد الأحياء، الأمر الذي دفعهم للإبلاغ الفوري عنه، بحسب إدارة عمليات دوريات الأمن وعمليات الأمن الصناعي التي قالت إنها تلقت بلاغا من مواطنين يفيدون بوجود ما يشتبه أنه نمر يتجول في مدينة ينبع الصناعية، وعلى الفور تم إرسال الفرق الأمنية للموقع، بحضور صاحبه الذي تمكن لاحقاً من السيطرة عليه وتسليمه إلى دوريات الأمن التي بدورها تحفظت عليه لتسليمه إلى جهة الاختصاص، فيما لم تسجل أي إصابات خلال هذه العملية.