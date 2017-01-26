 أطعمة طبيعية تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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أطعمة طبيعية تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة

أطعمة طبيعية تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة
المناطق_الرياض

غالبا ما يبحث الناس عن الأطعمة ذات المنفعة الصحية التي تجنبنا العديد من الأمراض، لكن قليلون من يتساءلون حول الأطعمة التي تعزز وتقوي قدرة الدماغ، وتمنع مجموعة من الأمراض المرتبطة به، مثل الزهايمر.

 

وقال الدكتور ريبيكا كاتز “العلماء يعتقدون أن مع تقدم الإنسان في السن تموت خلايا الدماغ.. لذلك ننصح بتناول بعض الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة حتى تستعيد هذه الخلايا قوتها.”، وفق ما ذكر موقع “أم إس إن” الأميركي.

1- العدس: لأنه مليء بالفيتامينات والثيامين والفيتامين ب6 التي تساعد على الحفاظ على قوة عقلك وتعطيك المزيد من التركيز والطاقة.

2- النعناع: يعتبر مصدرا جيدا للفيتامين (أ)، الذي يعطي المزيد من المرونة في الدماغ.

3- بذور اليقطين: تتوفر على كمية مهمة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

4- القرنبيط: مصدر كبير للفيتامينات  التي تحسن أداء الذاكرة.

5- السردين: الدماغ يحب هذا النوع من الأسماك الصغيرة، لاحتوائها على فيتامين B12، الذي يقوي الذاكرة ويمنع الاكتئاب.

6- اللوز: يساعد جسمك على محاربة الالتهاب ويبطئ تدهور الحالة العقلية مع تقدمك في السن.

7- البنجر (الشمندر): يحتوي على نسبة عالية من النتريت التي تساعد على زيادة تدفق الدم في بعض الأجزاء من الدماغ، المرتبطة بالوظائف التنفيذية.

8- الكاجو: مصدر كبير للزنك والمغنيسيوم الذي يساعد على تحسين أداء الذاكرة.

9- القرفة: تساعد الدماغ على توليد خلايا عصبية جديدة والحفاظ على القديمة.

10- الشوكولاتة الداكنة: تعطيك المزيد من التركيز والطاقة.

11- الزنجبيل: أظهرت دراسات أن الزنجبيل يعزز مهارات الذاكرة خاصة عند النساء.

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