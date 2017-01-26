مصر تواجه المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

تغلّب المنتخب المصري، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2017، على نظيره الغاني وصعد إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالغابون.

وفاز المنتخب المصري على غانا بهدف نظيف، بينما تعادلت أوغندا مع مالي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وبذلك، اعتلى المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن غانا، بينما احتلت مالي المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً أوغندا برصيد نقطة واحدة.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي في ربع النهائي، على أن يواجه المنتخب الغاني نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل.

وجاءت مباراة مصر وغانا سريعة من جانب لاعبي الفراعنة، حيث دخل لاعبوه المباراة في رحلة بحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة الـ11 عن طريق محمد صلاح الذي سجل التقدم عندما سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وواصل لاعبو المنتخب المصري ضغطهم وهجماتهم في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ، في الوقت الذي بحث فيه الغانيون عن فرصة تسجيل هدف التعادل، لكن دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استحوذ لاعبو غانا على زمام المباراة وأحكموا السيطرة على وسط الملعب، في الوقت الذي مال فيه أداء مصر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتألق الحارس عصام الحضري، ودافع عن مرماه ببسالة، بتصديه للعديد من التصويبات الغانية، رافضاً دخول هدف في مرماه؛ لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

ومواجهة اليوم هي الرابعة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ حيث حقق المنتخب المصري الفوز في 3 مواجهات بنسختي 1992 و2010 و2017، بينما خيّم التعادل بينهما في نسخة 1970.

وتأهب المنتخب المغربي الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2017 إلى دور الثمانية بعد فوزه على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار، ليطيح به خارج منافسات بطولة أمم إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.