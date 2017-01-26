 فيديو.. امرأة روسية تسحب ترام وزنه 18 طناً في درجة حرارة 20 تحت الصفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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فيديو.. امرأة روسية تسحب ترام وزنه 18 طناً في درجة حرارة 20 تحت الصفر

فيديو.. امرأة روسية تسحب ترام وزنه 18 طناً في درجة حرارة 20 تحت الصفر
المناطق_الرياض

سحبت المرأة الروسية القوية أوكسانا كوشيليف عربتَي ترام مزدحمتين بالركاب، بلغ وزنهما 18 طناً، على القضبان عدة أمتار بمنطقة سيبيريا شديدة البرودة، في أحدث عروضها العلنية لاستعراض قوتها الخارقة.

ونفذت كوشيليف، (33 عاماً)، استعراضها الذي تطلّب تدريبا لمدة 6 أشهر بمسقط رأسها ببلدة إيركوتسك، في درجة حرارة تدنت إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت للصحفيين بعدما سحبت العربتين مسافة 5 أمتار تقريباً: “كانت لدي بعض (شكوك) بسبب البرد. كنت آمل 11 درجة مئوية تحت الصفر”.

وكانت كوشيليف جرّت عربة ترام واحدة وطائرة هليكوبتر في عروض سابقة للقوة، لكن هذا هو عرضها الأول في الشتاء.

وارتدت كوشيليف ملابس ثقيلة وربطت جسدها بأحبال متصلة بعربتي الترام، ونفذت المحاولة وسط هتافات المتفرجين، وكان مدربها يربت على ظهرها لتشجيعها.

وقالت كوشيليف التي شاركت من قبل في مسابقة أقوى امرأة في روسيا، إن استعراضها القادم سيكون محاولة جرّ طائرة ركاب.

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