 البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة

البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة
المناطق_الرياض

أكدت البنوك السعودية أنه لا علاقة بين تأخر رواتب الموظفين والهجمات الإلكترونية التي استهدفت المملكة، مبينة جميع أنظمة البنوك سليمة ولم تتعرض لهجمات فيروس شمعون2 وغيره.

وذكر أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض البنوك لهجمات إلكترونية غير صحيحة.

وأضاف حافظ أن جميع أنظمة البنوك الداخلية وجميع خدماتها التي تتم عبر الإنترنت سليمة ولم تتعرض لأي من تلك الهجمات.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات، قد حذرت مؤخراً من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية “Ransomware” ، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة.

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