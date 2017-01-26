انطلاق مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بمنطقة تبوك

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجانات منطقة تبوك تحت عنوان “مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني لعام 1438هـ بمدينة تبوك والتي تمتد لمدة 10ايام , الذي يرعاه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, بمشاركة ودعم من أمانة منطقة تبوك والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” الذي يتزامن مع بداية انطلاقة إجازة منتصف العام الدراسي. وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ناصر بن احمد الخريصي, أن مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني يعد أول مهرجانات المنطقة السياحية لهذا العام التي ستنطلق في محافظات ومدن ومراكز المنطقة ليصل عددها إلى 15 مهرجاناً سياحياً, مشيراً إلى أن ما يميز المهرجانات السياحية بالمنطقة هذا العام, انطلاقتها في عدد من المراكز, منها مهرجان الديسة السياحي بمحافظة ضباء ومهرجان الشبحة السياحي بمحافظة أملج وأضاف الخريصي بالإضافة إلى تحقيقها فوائد لنمو الحرف اليدوية لدى سكان البادية ودعم التراث الشعبي, كما تضم عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

من جهته أكد الاستاذ عبد الله الزهراني القائم على تنظيم مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني, أن المهرجان مقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك و هناك حرفاً جديدة تم إدخالها لأول مرة هذا العام

ضمن فعاليات مهرجان الحرف والصناعات اليدوية.

كريم هو الناقل الرسمي للمهرجان كما يشارك مركز بن عاصي للفروسية والتراث. ببيت الشعر حيث يقدم من خلالة العديد من الفقرات التراثية …لون الدحية والرفيحي والسامري وشاعر الربابة واستضافة العديد من الشعراء المميزين وبنكهة تراثية يوجد مقهى ماضينا النسائي وغزل الصوف وبيت الشعر ومشغولات الخوص والسدو والعديد من الحرف والنحت بالحجر وايضا مشاركة العديد من الرسامين والرسامات باللوحات التشكيلية ووجود المسرح وعروض الأطفال والمسابقات اليومية.