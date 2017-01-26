اليوم أملج تتزين بسباق الهجن بحضور البازعي

بحضور محافظ أملج زياد ين عبدالمحسن البازعي تنطلق صباح ومساء اليوم الخميس بمحافظة أملج سباق الهجن والذي ينظمه نادي الهجن ويحضور عدد من الضيوف من خارج المحافظة ، واكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات لهذا السباق الذي يحظى بمتابعة الكثير ممن يهتمون بهذه الرياضة العربية الأصيلة من داخل وخارج المحافظة .

وأن المشاركة ستكون متعددة ، تشمل الثنايا والحيل والزمول والقايا وجذعان والحقايق والمفاريد بكار وقعدان ً . كما تنطلق فعاليات السوق الشعبي في الشبحة صباح السبت الساعة 7:00ص والتي تنظمه اللجنة الفرعية لسياحية املج بالشبحة كما تنطلق مسابقة الشعلان للصقور بمنطقة الشعلان وهي المعروفة بقنص الصقور في الساحل الشمالي لمحافظة املج وتنظيم لجنة من هواة قنص الصقور وموعد المسابقة بعص صلاة العصر من مساء السبت وسوف يشارك 150 مشارك في مسابقة الشعلان للصقور الذي ترعاه لجنة السياحة في املج .

ومسابقة الصقور ستشمل أنواع محددة من الصقور، من بينها “الدعو والهداد على الحمام” “الدعو” سيشمل كل من “الحرار والجيرة والوكري” أما مسابقة “الهداد على الحمام”، فحددت للشواهين .

يذكر أن رياضة تربية وتدريب الصقور تلقى اهتماما كبيرا من شباب أملج ، حيث تم انشاء مركزا متخصصا لربط ورعاية الصقور في المحافظة ، هو المركز الأول من نوعه في المنطقة ما ساهم في زيادة عدد المهتمين والمتخصصين بهذه الرياضة على مستوى المملكة.