عراك بين آسيويين من عمال النظافة ينتهي بمقتل أحدهما بجازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بوافد اسيوي قام باﻷعتداء على اخر من بني جلدته عقب خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافةما ادى لدخولة في حالة حرجة جراء ما تعرض له من ضربات مميته غالبها بالراس أدت لوفاته.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وصول شخص أسيوي يبلغ من العمر 44 عاما للمستشفى مصاب بإصابات بليغة بأماكن متفرقة من جسمة وفي وضع صحي حرج.

وعلى الفور تم إنتقال المختصين للموقع والقيام بأعمال المعاينه والتحري ما اسفر عن معرفة الشخص الذي قام باﻹعتداء عليه وضربه وهو وافد من بني جلدة المجني عليه فتم القبض عليه وعند استجوابه افاد بقيامة بضرب رفيقه اثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهم بأعمال النظافة

فتم إيداعة التوقيف وإحالة أوراق القضية لجهة اﻹختصاص