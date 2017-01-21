 عراك بين آسيويين من عمال النظافة ينتهي بمقتل أحدهما بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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عراك بين آسيويين من عمال النظافة ينتهي بمقتل أحدهما بجازان

عراك بين آسيويين من عمال النظافة ينتهي بمقتل أحدهما بجازان
تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بوافد اسيوي قام باﻷعتداء على اخر من بني جلدته عقب خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة
ما ادى لدخولة في حالة حرجة جراء ما تعرض له من ضربات مميته غالبها بالراس أدت لوفاته.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وصول شخص أسيوي يبلغ من العمر 44 عاما للمستشفى مصاب بإصابات بليغة بأماكن متفرقة من جسمة وفي وضع صحي حرج.

وعلى الفور تم إنتقال المختصين للموقع والقيام بأعمال المعاينه والتحري ما اسفر عن معرفة الشخص الذي قام باﻹعتداء عليه وضربه وهو وافد من بني جلدة المجني عليه فتم القبض عليه وعند استجوابه افاد بقيامة بضرب رفيقه اثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهم بأعمال النظافة
فتم إيداعة التوقيف وإحالة أوراق القضية لجهة اﻹختصاص

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