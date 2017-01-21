 الأرصاد: فرصة لهطول أمطار رعدية على الشمالية والجوف وسواحل تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: فرصة لهطول أمطار رعدية على الشمالية والجوف وسواحل تبوك

الأرصاد: فرصة لهطول أمطار رعدية على الشمالية والجوف وسواحل تبوك
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم الغد لهطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم / ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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