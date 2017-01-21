شرطة جازان تطيح بوافد خطف أحد أبناء جلدته وساوم ذويه بفدية

أطاحت شرطة منطقة جازان بوافد عربي أثر قيامه بإختطاف مقيم من بني جلدته ومساومة ذوية على مبلغ مالي ﻹطلاقة وفور ورود المعلومات المؤكدة للشرطة قامت بإجراء تحرياتها وجمع معلومات اكثر عن الحادثة.

وأكدت تحريات شرطة منطقة جازان بان الجاني يمني مجهول الهوية ومقيم بطريقة غير مشروعة يعمل على تهريب المتسللين الى داخل اﻷراضي السعودية ، وإيوائهم في غرفه مهجورة بأحدى المحافظات الحدودية .

فقامت بتشكيل فريق أمني متخصص لمثل هذه الحالات ورصد الموقع الذي يختبئ فيه وإعداد كمين محكم لمداهمة الموقع المهجور وأثناء محاولة الدخول حاول الخاطف الهرب بعد أن استخدم آلة حادة وإصابة أحد رجال الأمن بها إلا أن ذلك لم ينقذه ولم يتمكن من الهرب.

حيث سيطر رجال الأمن على الموقف وعثر على الحدث المخطوف محتجزاً في تلك الغرفة وهو بصحة جيدة.

فتم إستكمال الإجراءات الأولية وإحالة القضية لهيئة التحقيق واﻹدعاء العام بحكم الاختصاص.