 أبشروا.. المزيد من النوم ليس كسلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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أبشروا.. المزيد من النوم ليس كسلا

أبشروا.. المزيد من النوم ليس كسلا
المناطق_الرياض

هل تضغط على زر الغفوة عندما تسمع صوت المنبه صباحا طمعا في بضع دقائق إضافية من النوم؟ أبشر، فأنت لست كسولا كما تعتقد.
فقد أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يمنحون أنفسهم أوقات نوم إضافية لتنعم أجسادهم بالمزيد من الراحة، هم أكثر سعادة وإبداعا وذكاء من أولئك الذين يقفزون من السرير فور سماع المنبه.

وربطت الدراسة البريطانية التي حملت اسم “لماذا البوم أكثر ذكاء؟” بين الغفوة من جهة، والإبداع والذكاء والاستقلالية من جهة أخرى.

وقال معدا الدراسة ساتوشي كانازاوا وكاجا بيرينا: “نتكيف أفضل مع عيشنا ونومنا مثل ما فعل أسلافنا، مما يعني أننا نصل إلى الفراش في وقت مبكر ونستيقظ في وقت مبكر، وهذه علامة من علامات التميز”.

وأضافت الدراسة التي أجريت في جامعة ساوثمبتون البريطانية: “يجب أن تكون شخصا ذكيا وسعيدا للتعامل مع الغفوة”.

إلا أن الدراسة ليست دعوة لقضاء أوقات طويلة في الفراش، فقد تبين أن الأشخاص الذين يقضون 12 ساعة أو أكثر في النوم لديهم خطر الوفاة المبكرة”.

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