 “التأمينات”: لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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“التأمينات”: لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص

“التأمينات”: لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص
المناطق_الرياض

فت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، وفقا لـ”اليوم”، إن أعداد المستبعدين من التأمينات تتغير بشكل مستمر ويومي.

وأوضح العبدالجبار أن التغيرات المستمرة في أعداد المسجلين تعود إلى أن خدمات المؤسسة الإلكترونية تتيح لصاحب العمل استبعاد المشتركين العاملين لديه مباشرة فور انتهاء خدماتهم دون الحاجة لمراجعة مكاتب المؤسسة

يذكر أن عضو الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان قد ذكر خلال لقائه أمس الأول في برنامج “الشورى” بالقناة السعودية الأولى، أن 50 ألف موظف تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي خلال الـ9 أشهر الأخيرة.

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