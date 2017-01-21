“برشور” إيراني يصف “تراكتور سازي” بالفريق السعودي بعد صيحات مشجعيه بـ”الخليج العربي”

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية خلال اليومين الماضيين “برشور” وصف فيه فريق “تراكتور سازي” بـ”تراكتور سازي عربستان” ومعناه فريق” تراكتور سازي السعودي” وتم إضافة “العلم” السعودي كشعار للفريق بسبب إطلاق مشجعيه عبارة “الخليج العربي” في بعض مباريات الفريق مع فرق “فارسية”.

ويقع مقر فريق “تراكتور سازي” في مدينة “تبريز” إحدى مدن إقليم “اذربيجان الجنوبي”-شمال غرب إيران- الذي يغلب على سكانه الأصل الأذري، ويعتبر الفرق الذي يطلق عليه “الذئاب الحمراء” أكبر الفرق جماهيرية في اذربيجان الجنوبي.

وتكررت هتافات مشجعو تراكتور سازي، أكثر من مرة شعارات “الخليج العربي” منددة بالإيرانيين الفرس خلال مواجهات الفريق مع الفرق الفارسية في الدوري المحلي الإيراني، وهي الشعارات التي أغضبت سلطات النظام الإيراني هناك.

وضم إقليم “آذربيجان الجنوبي” التابع لجمهورية “اذربيجان” بالدولة الإيرانية بالقوّة العسكرية عام “1925”، ومنذ ذلك التاريخ والنظام الإيراني يحرم الشعب الاذري أبسط الحقوق الإنسانية وغيّرت أسماء مدن وبلدات وأنهر الإقليم من “الآذرية” إلى “الفارسيّة”، ومنعت استخدام اللغة التركية “الآذرية” في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.

ونتيجة لذلك ثار الشعب الآذري ضد السياسات العنصرية الفارسيّة الإيرانيّة في عدّة مناسبات معلناً عن حكومته الوطنية، ولكنها قُمعت بشدّة من قبل النظام الإيراني، كما تتهم الأحزاب الآذرية النظام الإيراني بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان في آذربايجان.