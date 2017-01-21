‏‫عصر اليوم .. الشماسية تطلق حزمة من الفعاليات الشتوية المثيرة

يشهد عصر اليوم الخميس محافظ محافظة الشماسية فهد الراضي انطلاقة فعاليات وبرامج ملتقى ديوانية الشماسية ، والتي ستقام في منتزه الجال شرق المحافظة .

محمد عبدالرحمن اللاحم مدير لجنة الشباب بمحافظة الشماسية أشار إلى أن الملتقى هو باكورة أعمال لجنة شباب المحافظة التي تحظى هي ومثيلاتها في مختلف محافظات القصيم بمتابعة ودعم من سمو أمير المنطقة رئيس مجلس الشباب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله ، مبينا أن اللجنة راعت أن تكون الفعاليات مسلية ومفيدة وتخلق روح التنافس الشريف والإثارة .

مشيرا بأن الفعاليات تشبع نهم الشباب بما يفيدهم ويسليهم فتنوعت المناشط واختلفت المجالات بين رياضي ” دوري قدم وسباق الجري ” والكتروني ” دوري بلاستيشن “

وسباق في أفضل كشتة وتجهيز خبزة الجمر التي هي من التراث الجميل ،

أيضا من النشاطات هناك مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وأناشيد

وتحدث أيوب بن عبدالرحمن العقل ( عضو لجنة شباب الشماسية ) بقوله المهرجان عبارة عن أربعة أيام يبدأ من الساعة الرابعة من كل يوم وخصص وقت العصر للبرامج الرياضية من دوري قدم وسباق الجري ودوري بلاستيشن بالإضافة للإستعراض بالخيول العربية الأصيلة ، أما فترة المغرب فتتنوع بين أمسيات شعرية لشعراء ورواة معروفين قي حين سيكون هناك لقاءات مع عدد من الرحالة والمغامرين .

وأضاف وفي فترة العشاء خصصت للأناشيد والمسابقات الثقافية والحركية ،، بالإضافة للعديد من الفقرات المختلفة التي شاركت بها بعض اللجان المتعاونة والقطاعات الحكومية .