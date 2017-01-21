أمير القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بحي الصفراء بمدينة بريدة , يتقدمهم صاحب السمو الملكيالأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرمنطقة القصيم.

وأم المصلين القاضي بمحكمة الاستئناف بالقصيم رئيسالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشيخ سليمانبن عبدالرحمن الربعي، الذي أكد في خطبته أن صلاة الاستسقاءتأتي أتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عندالجدب وتأخر نزول المطر، داعياً المصلين إلى كثرة الاستغفاروالإنابة ، والمحافظة على الصلاة المكتوبة ، وإيتاء الزكاة ، والحرص على صلة الأرحام ، والإحسان إلى الناس ، موصياً المصلين بوصية رسول الله { ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء } ، مفيداً أن المطر رحمة وقلة نزوله حكمة ، وهي من آيات الله التي يخوف بها عباده.

وأدى الصلاة مع سموّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بنفيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمير الفوج الخامس بالحرس الوطني بالقصيم جامع بن عبدالعزيز بن جامع ، ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد أحمد العضيب ، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة ، ومدير عام فرعوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقةالقصيم عبدالله بن محمد المجماج.