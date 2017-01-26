 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن مساء اليوم تفاصيل التسجيل في “حساب المواطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن مساء اليوم تفاصيل التسجيل في “حساب المواطن”

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن مساء اليوم تفاصيل التسجيل في “حساب المواطن”
المناطق_الرياض

تعلن مساء اليوم الخميس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال مؤتمر تعريفي عن آلية وتفاصيل التسجيل في “حساب المواطن”، على أن يكون بدء التسجيل حسب الموعد الموعد المقرر في “1 فبراير” المقبل .

و من المقرر أن يكشف تفاصيل التسجيل كل من المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، المهندس “ماجد العصيمي”، ومدير عام برنامج “حساب المواطن” المهندس “علي بن هادي راجحي”

وكانت الوزارة قد دشنت في وقت سابق حساباً رسمياً للبرنامج على “تويتر” للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات، كما نشرت قبل أيام دليلاً إرشادياً تضمّن الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً عن البرنامج، وأعلنت مؤخراً عن اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي.

كما قامت الوزارة بتجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون على مدار “18” ساعة يومياً لخدمة المستفيدين.

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