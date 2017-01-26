القتل تعزيراً لمهرب حبوب مخدرة بالأحساء

نفّذت وزارة الداخلية اليوم في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، حكم القتل تعزيراً بأحد مهربي الحبوب المخدرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: بفضل من الله تم القبض على المدعو سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له و بإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف و من المحكمة العليا و صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 28 / 4 / 1438 هـ في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.