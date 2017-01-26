شؤون المسجد النبوي تحدث تصاريح دخول وجبات الإفطار الخيري

تعمل إدارة خدمات الأبواب بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تحديث التصاريح الخاصة بدخول وجبات الإفطار الخيري في الحرم النبوي في أيام الإثنين والخميس والأيام البيض.

وأوضح مدير إدارة خدمات الأبواب سعود بن مساعد الصاعدي، أنه تم استحداث آليه جديدة لإصدار التصاريح، بتخصيص تصاريح جديدة ملونة وتحديد لون لكل باب ليسهل العمل بها وفق التعليمات النظامية لتحقيق راحة المصلين والزوار في المسجد النبوي .

وأضاف أن إدارة خدمات الأبواب تعمل على تجديد 2623 تصريح تم تجديد أكثر من 1844 تصريح منها، مشيراً إلى أنه سيتم منع دخول التصاريح القديمة مع بداية شهر جمادى الأولى المقب