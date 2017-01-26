“سياحة نجران” تكثف جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة خلال إجازة منتصف العام الدراسي لعام 1438هـ

كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران ، جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات بالمنطقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 1438هـ ، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة لزوار المنطقة خلال الإجازة

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح أن الجولات الرقابية شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية ، مؤكدًا أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمنطقة أكثر من 180 فندقًا ووحدة سكنية فاخرة.

وقال آل مريح إن الهيئة حريصة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال العطل والإجازات الرسمية .

وأضاف أن نجران تحتوي على فنادق وأجنحة فندقية وشقق مفروشة ذات جودة عالية جدًا، مبررًا ذلك بحرص المستثمرين على تقديم خدمات منافسة.