6 فصائل سورية تنضم إلى أحرار الشام لمواجهة جبهة فتح الشام

انضمت ستة فصائل من المعارضة السورية المسلحة إلى حركة أحرار الشام، اليوم الخميس، لمواجهة جبهة فتح الشام في شمال غرب سوريا.

وأعلنت الفصائل في بيان وقعت عليه (صقور الشام، الجبهة الشامية (قطاع ريف حلب الغربي)، وجيش الإسلام (قطاع إدلب)، جيش المجاهدين، تجمع فاستقم كما أمرت”، انضمامها الكامل إلى حركة أحرار الشام.

وقالت حركة أحرار الشام الإسلامية في بيان اليوم: “إن ستة فصائل معارضة أخرى انضمت إليها في شمال غرب سوريا إثر تعرض هذه الفصائل لهجوم كبير من جانب جبهة فتح الشام”.

وقالت أحرار الشام في بيانها “إن أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة”.

وكانت فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) شنت هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر هذا الأسبوع متهمة إياها بالتآمر عليها خلال محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.