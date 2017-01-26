غرفة نجران تستضيف اللقاء المفتوح مع وكيل وزارة المياه

استضافت غرفة نجران اللقاء المفتوح الذي أقامته المديرية العامة للمياه بمنطقة نجران مساء يوم الاثنين الماضي بتاريخ 25/4/1438هـ الموافق 23/1/2017م وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة المياه لخدمات المياه الدكتور محمد احمد موكلي ومديرعام المياه بالمنطقة محمد بن حسين آل دويس وعضو المجلس إدارة الغرفة ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية الاستاذفهادالعطشانونائبالامينالعامالمكلفالاستاذمحمدبن قحيفةوعدد من المواطنين والمهتمين وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

بداء اللقاء بطرح عددمنالأسئلةمنقبلالحضوروالتي تدورحولايجادحلولللمشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين بشأن شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة وكذلك حول دورة الوزارة في توسعة التغطية لشبكة المياة لبقية الاحياء .

وفي نهاية اللقاء قدم عضو المجلس الاستاذ فهاد بن مهدي عطشان درعاً تذكارياً من غرفة نجران شاكراً ومقدراً له حضوره في اللقاء المفتوح مع المواطنين والذي تم خلال له تلمس حاجات المواطنين والاستماع لمطالبهم .