121 مقلع عن التـدخين للربع الأول من العام الحالي بنجران

ساهمت صحة نجران في مساعدة ١٢١ شخص للإقلاع عن التدخين حيث قدّم برنامج مكافحة التدخين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1438هـ خدماته لعدد 260 مراجع ، كما بلغ عدد المترددين للعيادة 472 مراجع . وبلغت نسبة المقلعين 46.5 % من المراجعين لمركز الإقلاع عن التدخين ،وذلك حسب الفئات السنية من سن 15- 60 عاماً فما فوق .

و يواصل برنامج مكافحة التدخين بصحة نجران تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الوقائية بهدف تقديم رسالة واضحة عن أضرار التبغ، وكيفية الإقلاع ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، ويأتي من أهمها إقامة المعارض التوعوية والعيادات المتنقلة التي تقدم العلاج بأشكال مختلفة (سلوكي- شامبكس- بدائل النيكوتين) في أماكن متعددة .الجدير بالذكر أن صحة نجران وقعت مؤخرآ عدد من الإتفاقيات للتعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مجال مكافحة التدخين.