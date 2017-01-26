تعيين وإبتعاث 161 معيدا وعضو هيئة تدريس بجامعة نجران

ترأس مدير جامعة نجران نـائب رئيس مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي بحضور أعضاء المجلس.

وصرح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سلطان العسيري أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها حيث أحيط المجلس بتعيين ( 72 ) عضو هيئة تدريس سعودي ( 9 ) على وظيفة أستاذ مساعد و ( 5 ) على وظيفة محاضر ومحاضرة و( 58 ) معيد ومعيدة وابتعاث ( 89 ) معيداً ومحاضراً.

وأضاف العسيري بأن المجلس أوصى بإنشاء مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو بالجامعة ، كما وافق على الأعداد المقترحة قبولها في برامج الماجستير والبكالوريوس للعام الدراسي 1438/1439هـ ، وكذلك وافق المجلس على خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1438/1439هـ وترقية موظف على المرتبة الحادية عشر .