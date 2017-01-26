 المتحمي يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء بمحايل عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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المتحمي يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء بمحايل عسير

المتحمي يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء بمحايل عسير
المناطق_محمد آل طاوي

تقدم محافظ محايل عسير محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي صباح اليوم جموع المصلين لصلاة الاستسقاء بالجامع الكبير وسط المحافظة وبحضور وكيل محافظة محايل علي بن ابراهيم الفلقي  ومدراء الادارات الحكومية والمواطنين والمقيمين في محافظة محايل وتأسيا بسنة النبي محمد علية الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر واملا برحمتة تعالى وام المصلين  الشيخ  بندر بن جابر الغنمي مدير الاوقاف والمساجد والدعوة والارشاد بمحافظة محايل الذي حمد الله واثنى على نعمه التي لاتعد ولاتحصى وحذر في خطبته الناس من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم واثرها السلبي على الفرد والمجتمع وانها من اسباب منع نزول الغيث ونزع البركة من الارض وانها تفوت الرزق وتركها يجلب الرزق ودعا الخطيب الى تقوى الله في السر والعلن فأنها من ابواب الرزق ودعا الى الاكثار من الاستغفار وفضله وانه سبب لنزول الغيث ودعا في خطبته الله ان يغيث البلاد والعباد وان يسقي الزرع والحرث وان ينزل المطر رحمة بعباده ان سميع مجيب

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