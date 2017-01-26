أرامكو السعودية تلغي خطة الشراكة مع بتروناس الماليزية بسبب الإيرادات

ألغت شركة أرامكو السعودية خططها لإقامة مشروع في مجال التكرير والبتروكيماويات بقيمة إجمالية ٢٠.١ مليار دولار بالاشتراك مع شركة بتروناس الماليزية .

وأفادت مصادر مطلعة أن دراسة الجدوى التي أجرتها “أرامكو” خلصت إلى أن المشروع الذي تقوده “بتروناس” والذي سيقام في ولاية جوهور جنوب ماليزيا، لن يدر إيرادات كافية.

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام” قالت مصادر صحفية مؤخرا إن شركتي “بتروناس الماليزية ” و”أرامكو” تعتزمان الدخول في شراكة بمشروع مصفاة قيمتها 21 مليار دولار، وذلك بحصة قدرها 50% في المشروع لكل منهما.