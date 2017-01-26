جامعة القصيم تشارك مع عدة جهات بتجربة جديدة ضد فيروس “كورونا”

شهدت محطة الأبحاث والتجارب الزراعية والبيطرية بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، تطبيق لقاح ضد حمى الوادي المتصدع والذي أدى الى نتائج علمية واعدة وتم نشرها بمجلة عالمية وذلك بالتعاون مع جامعة أكسفورد بناءاً على العقد المبرم بين جامعةأكسفودر وجامعة القصيم والذي يمثلها بهذا التعاون الأستاذ الدكتور مساعد أحمد الضبيب عضو هيئة التدريس بكلية الزراعية والطب البيطري , امتداداً لثمرات هذا العقد فأن جامعة القصيم تشارك بأول تجربة بالمملكة العربية السعودية للقاح جديد ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية “الحرس الوطني” وجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

وتأتي هذه التجارب العلمية في إطار سعي عدة جهات حكومية وتعليمية لمتابعة فيروس “كورونا” في الحيوان والقضاء عليه، ومنع انتقاله إلى الإنسان، حيث أثبتت الفحوصات الحديثة التي تم إجراؤها على الإبل عن استجابة بعضها لفيروس “كورونا” المطابق للفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في الإنسان، بنسبة بلغت 76.3% من الإبل التي تم فحصها وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يذكر أن جامعة القصيم وبالمشاركة مع جهات أخرى “جامعة الملك عبدالعزيز, جامعة الملك فيصل, مركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية بالحرس الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة” قد حصلت على دعم لعدة مشاريع علمية لعمل دراسات على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.