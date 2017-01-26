 وكيل إمارة منطقة القصيم يبحث متابعة تنفيذ مشاريع برنامج “ريادة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة منطقة القصيم يبحث متابعة تنفيذ مشاريع برنامج “ريادة”

وكيل إمارة منطقة القصيم يبحث متابعة تنفيذ مشاريع برنامج “ريادة”
المناطق_بريدة

بحث سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، متابعة تنفيذ المشاريع الحالية لبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير إمارات المناطق “ريادة” ، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة” ، بحضور المدير التنفيذي للبرنامج سلطان بن بداح الحربي ومدير العلاقات في البرنامج المهندس محمد علي الفريحي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز إمكانيات أمارة المنطقة ، ورفع قدرتها الأدائية لتحقيق الأهداف والمقاصد التي نص عليها نظام المناطق وبرنامج التحول الوطني 2030 ، الرامية إلى إيجاد تنمية مستدامة متوازنة ، والنهوض بمختلف الجوانب الحيوية ، وتأمين العيش الكريم للمواطنين ، ليمثل نقلة نوعية في الإدارة المحلية وانطلاقة واعدة لتعزيز قدرات الإمارة المعنية بالتنمية والمرافق العامة والخدمات ، لا سيما إمارة المنطقة التي يركز عليها هذا المشروع التطويري ليجعلها محركاً رئيساً ونقطة ارتكاز في هذا الشأن ، ورفع قدراتها وتفعيل دورها الريادي في الإشراف على المرافق العامة والمشروعات الخدمية ، وتمكينها من التنسيق مع بقية أجهزة الدولة وفروعها في المنطقة بكفاءة وفعالية.

ويتكون هذا المشروع الحيوي الطموح الذي يستغرق مدة تنفيذه 5 سنوات ، من ستة برامج رئيسية يتفرع عنها العديد من المشاريع في مختلف الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية.

 

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