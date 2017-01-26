لتحويل المرأة الضمانية إلى منتجة..وحدة تمكين المرأة بضمان الرياض تُنفذ ورشة “مقياس بيركمان العالمي “

نفذت وحدة تمكين المرأة بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وضمن خطتها التطويرية للموظفات والمستفيدات معاً ورشة عمل تدريبية عن “مقياس بيركمان العالمي” قدمتها مدربة التنمية البشرية احلام الشمري وحضرها 30 من منسوبات المركز .

وقد اشتملت الورشة على عدة محاور اهمها” التعريف بمقياس بيركمان العالمي ، وفائدته في تحسين التواصل الفعال والفئة المستفيدة منه واثره في تعزيز السلوكيات الايجابية وتعديل السلوكيات الغير فعالة .

وقالت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض / نوال علاوي ان هذه الورشة تُعد إحدى الورش التدريبية التي تنفذها وحدة تمكين المرأة والتي تتطلع منذ انشائها حديثاً لتمكين المرأة الضمانية وتحويلها من طالبة للرعاية الى منتجة وعضو فاعل في المجتمع عن طريق انشاء قاعدة معلوماتية لبيانات القادرات على العمل من مستفيدات الضمان بالتنسيق مع دائرة تمكين المرأة لتأهيلهن وتدريبهن ومن ثم توجيههن وظيفياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول من الرعوية الى التنموية بمشاركة مجتمعية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن مكاتب الضمان الاجتماعي النسائية تقدم خدماتها للفئات المستحقه لمعاش الضمان وتشمل المرأة التي لا عائل لها مثل الأرملة او المطلقة او اليتيمة وكل من لا يوجد لها مصدر دخل كاف للعيش ،كما يشمل الاسر غير المعولة اما بسبب الفقد او السجن او الهجر او التعليق ولا يوجد لها مصدر دخل كاف للعيش.