 إحالة قتلة المعلم السعودي لمحكمة الجنايات بالجيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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إحالة قتلة المعلم السعودي لمحكمة الجنايات بالجيزة

إحالة قتلة المعلم السعودي لمحكمة الجنايات بالجيزة
المناطق_متابعات

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، سايس جراج و4 آخرين، إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لاتهامهم بقتل معلم سعودي الجنسية داخل شقته بمنطقة منشية البكارى التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم من أجل سرقته.
وجاء أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة المجني عليه، فضلاً عن تحريات الأجهزة الأمنية النهائية حول الواقعة، وضمت قائمة أدلة ثبوت المتهمين اعترافاتهم التفصيلية بالواقعة، فضلاً عن أقوال شهود العيان.

وكانت التحقيقات كشفت أن المتهم الأول ويعمل سايس جراج، قرر اقتحام شقة المجني عليه لسرقته، بعدما علم بثرائه من خلال متابعته المستمرة له، ومن أجل تنفيذ مخططه استعان بـ4 من أصدقائه من أجل تنفيذ الجريمة، واقتحموا شقة المجني عليه الذي حاول مقاومتهم، فأجهز عليه أحدهم خنقاً بقطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين فور الإجهاز على المجني عليه سرقوا مبلغ مالي قدره 3900 ريال سعودي، و96 آلف جنيه مصري، وفروا هاربين، وتم الإيقاع بهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة لذلك، وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات

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