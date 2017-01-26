قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف تشارك بالنسخة العاشرة لمهرجان الزيتون

تشارك قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف بمهرجان الزيتون بنسخته العاشرة بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا وذلك من خلال إقامة معرضاً تعريفياً ‏يبرز الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في سبيل الحفاظ والدفاع عن حياض حدود وأمن الوطن والتصدي لكل من يحاول التسلل من والى ارض المملكة كما يهدف هذا المعرض لتنمية الوعي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات ويساهم بالوقوف بقوة وحزم بوجة هذا ‏الداء المدمر لخلق بيئة صحية خالية من المخدرات وفي سياق متصل اكد قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء سعد بن محمد ابوحاوي القحطاني ان حرس الحدود يحضى باهتمام ورعاية ودعم سخي من ولاة الأمر يحفظهم اللة وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات والتي تساهم في احكام الرقابة والسيطرة على حدود بلادنا داعيا الله أن يديم على هذه البلاد المباركة ‏نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب.