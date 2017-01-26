هلال الشرقية يمكل استعداداته لإجازة منتصف العام الدارسي

أنهت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلةً بإدارة الشؤون الفنية وبتوجيه من سعادة مدير عام الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالإنابة الدكتور/ خالد بن راضي العنزي استعداداتها وتجهيزاتها لتغطية الشواطئ والواجهات البحرية بالمنطقة الشرقية بمناسبة إبتداء إجازة منتصف العام الدارسي 1438هـ من هذا اليوم الخميس الموافق 28/4/1438هـ ولمدة تسعة أيام بالكوادر الإسعافية المؤهلة للتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة وفي مختلف الظروف وأيضا تجهيز الفرق الإسعافية بكافة المستلزمات الطبية والتي تستخدم لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها عند الحاجة لا قدر الله تعالى

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي ستغطي عدد من الفرق الإسعافية الإضافية و المخصصة لتغطية الفعاليات والمناسبات وستتواجد بإذن الله تعالى بشاطئ نصف القمر و شاطئ العزيزية وشاطئ العقير وغيرها من الأماكن السياحية بالمنطقة والتي تزدحم عادةً بالزائرين وذلك بعد تقييم المشرف الميداني لحاجة المواقع للخدمة الطبية الإسعافية، بالإضافة إلى جاهزية (59) مركز إسعافي و(8) فرق من الاستجابة المتقدمة وعلى مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله بعد الاتصال على رقم غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي (997). هذا ونأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله وعدم التجمهر وإفساح المسارات للفرق الإسعافية عند مباشرتها للبلاغات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على أكمل وجه متمنين للجميع قضاء إجازة سعيدة بإذن الله تعالى