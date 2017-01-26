فريق التدخل السريع من صحة تبوك ينقذ حياة مواطنة في حقل

نجح فريق التدخل السريع في صحة تبوك قبل قليل من انقاذ حياة مواطنة في العقد الثالث من العمر حامل في الشهر التاسع تعرضت الى نزيف حاد وانفجار في جدار الرحم اثناء الولادة بمستشفى حقل ، وقد وجه مساعد المدير العام للطب العلاجي المشرف على الفريق الدكتور هيازع محمد الشهري وبمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي بسرعة انتقال الفريق الطبي من تبوك الى حقل والمكون من الاستشاري احمد الزعبي والدكتور سامر الهندي والدكتور وليد السيد واخصائي الطوارئ محمد المعيقلي , واوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني ان الفريق الطبي أجرى عملية جراحية ناجحة لإنقاذ حياة المواطنة ومولودها ، وحالتهم الصحية الآن مستقرة ولله الحمد وهي محل المتابعة والرعاية الطبية بالمستشفى .

من جهته قدم زوج المواطنة شكره وتقديره للفريق الطبي والى المسؤولين بصحة تبوك والى مدير المستشفى محمد بديوي .