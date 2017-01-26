 مصدر روسي يرجح استئناف رحلات الطيران مع مصر في فبراير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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مصدر روسي يرجح استئناف رحلات الطيران مع مصر في فبراير

مصدر روسي يرجح استئناف رحلات الطيران مع مصر في فبراير
المناطق - وكالات

قالت وكالة “إنترفاكس” نقلاً عن مصدر روسي، اليوم الخميس، إن أول رحلة جوية من موسكو إلى مصر قد تنطلق في النصف الأول من فبراير(شباط) المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأوضح المصدر “أنه في حال عدم الكشف عن عيوب جديدة في الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، فإن أول رحلة قد تقلع قبل منتصف فبراير(شباط) المقبل”.

وكان وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، أعلن أنه من المقرر انطلاق الرحلات إلى مطار القاهرة كبداية، ومن ثم إلى مطارات المدن السياحية المصرية، وتعمل وزارة النقل الروسية حالياً على إعداد تقرير للحكومة يكشف عن الأوضاع الأمنية في مطار القاهرة، تزامناً مع عودة وفد روسي الأسبوع الماضي بعد تفقد الأوضاع الأمنية في مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وعلقت رحلات الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015 بعد تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، نتيجة عمل إرهابي ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها الـ7.

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