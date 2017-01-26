حساب المواطن يلغي “حافز” و “الضمان الاجتماعي”

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي جاهزون لدخول حساب المواطن تلقائياً.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس بحضور الدكتور الغفيص، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.

وقال الغفيص إنه بعد التسجيل سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال ٤ أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.

وبيّن أن العائد المدخل على الحساب متغير ويتم تقييمه كل ٣ أشهر ويتم تغيير المبلغ بحسب أسعار النفط وأسعار الطاقة.

وأضاف: هناك ٦٠٠ فتاة يقمن بالرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص البرنامج عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل.

من جهته، قال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن البرنامج يعتبر منصة موحدة لجميع أشكال الدعم الحكومي ويلغي ما قبله من حافز والضمان الاجتماعي وغيره.

وأضاف أن تسجيل المواطنين في “حساب المواطن” سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، وأن التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن.

وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر