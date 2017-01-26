الرائد يفوز على التعاون ٣-٢ في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

استعاد الرائد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري جميل، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3 / 2 من ضيفه التعاون في المرحلة السادسة عشر للمسابقة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الرائد، الذي حقق انتصاره الثاني خلال مبارياته الست الأخيرة، إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة أمام التعاون الذي تراجع للمركز الثامن.

وتقدم الرائد بهدفين مبكرين حملا توقيع اسماعيل بانجورا وعبدالكريم القحطاني في الدقيقتين الرابعة والتاسعة.

وعاد بانجورا لهز الشباك مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثالث للرائد، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض التعاون ويسجل هدفين عن طريق أحمد الزين في الدقيقتين 52 و.56

وازدادت الأجواء سخونة خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لاسيما بعدما اضطر الرائد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فارس العياف لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 67، وحاول التعاون استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، ولكن دون جدوى، ليتكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، والرابعة خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة.