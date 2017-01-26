 الرائد يفوز على التعاون ٣-٢ في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرائد يفوز على التعاون ٣-٢ في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمانة الدمام لـ”المناطق” احباط توزيع لحوم كلاب وحمير غير صحيح حساب المواطن يلغي “حافز” و “الضمان الاجتماعي” لندن : تمسكنا برحيل الأسد عن السلطة “لم يعد يجدي نفعا” خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر لسمو ولي العهد على انجازات رجال الأمن البواسل في قطاعات الأمن المختلفة لا سيما في مكافحة الإرهاب ‏قائد قوات الأمن الخاصة يتفقد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنيه “وطن 87” مساعد مدير مرور منطقة الباحة الى رحمة الله طفلة سورية لترامب: إذا وعدتني بأنك ستفعل شيئاً من أجل أطفال سوريا فسأكون صديقتك مصدر روسي يرجح استئناف رحلات الطيران مع مصر في فبراير تعيين الدكتور سلطان الطيار شيخاً لقبيلة ولد علي من عنزة رجال المكافحة يطيحون بـ 5 أشخاص هرّبوا 2.3 مليون حبة محظورة فريق التدخل السريع من صحة تبوك ينقذ حياة مواطنة في حقل

الرائد يفوز على التعاون ٣-٢ في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

الرائد يفوز على التعاون ٣-٢ في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
المناطق - متابعات

استعاد الرائد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري جميل، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3 / 2 من ضيفه التعاون في المرحلة السادسة عشر للمسابقة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الرائد، الذي حقق انتصاره الثاني خلال مبارياته الست الأخيرة، إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة أمام التعاون الذي تراجع للمركز الثامن.

وتقدم الرائد بهدفين مبكرين حملا توقيع اسماعيل بانجورا وعبدالكريم القحطاني في الدقيقتين الرابعة والتاسعة.

وعاد بانجورا لهز الشباك مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثالث للرائد، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض التعاون ويسجل هدفين عن طريق أحمد الزين في الدقيقتين 52 و.56

وازدادت الأجواء سخونة خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لاسيما بعدما اضطر الرائد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فارس العياف لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 67، وحاول التعاون استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، ولكن دون جدوى، ليتكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، والرابعة خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>